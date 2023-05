PCdoB

Merece registro o esforço do presidente municipal do PCdoB, Paulinho Silva, que, aproveitando o aniversário dos 101 anos da criação do partido, reuniu alguns líderes políticos para essa comemoração. Participaram do evento, além de lideranças locais, representantes em nível nacional, como o ex-senador Inácio Arruda.

FRENTE

O presidente Paulinho Silva deixou claro que não se tratava do lançamento de uma frente ampla de oposição municipal, mas a demonstração de que é possível o entendimento de políticos que fazem oposição ao prefeito Allyson Bezerra, até hoje administrando sem oposição expressiva. Conta com a maioria dos vereadores de Mossoró e da mídia tanto local como estadual.

ROSALBA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini esteve no evento e conseguiu capitalizar o noticiário local. Pela primeira vez, após sua derrota para o atual prefeito, foi a primeira vez que participou de uma reunião política. Foi cuidadosa no discurso, como costuma acontecer, sem fazer ataques agressivos ao prefeito, mas, também, sem assumir compromisso com futuras alianças.

AUSÊNCIA

A deputada Isolda Dantas, que trabalha para ser candidata a prefeita de Mossoró pela Federação que inclui PT, PCdoB e PV, não esteve no encontro. Ao que parece, considerou-o de pequena amplitude, sem repercussão política. Estiveram na reunião a vereadora Larissa Rosado (União Brasil), Pablo Aires (PSB), Jorge do Rosário (Avante) e Plúvia Oliveira, representando o PT,

DISPUTA

Hoje, não existe em Mossoró oposição ao governo municipal nem tampouco ao governo estadual. As atenções políticas estão focadas nas discussões entre os partidários do presidente Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro embora não se caracterize como uma disputa entre direita e esquerda. Aliás, essa é uma realidade que pode ser vista em nível nacional.

PERPLEXIDADE

As ações da Justiça e da Polícia Federal, em diferentes momentos, contra os e então ex-presidentes Lula, Dilma e Temer deixaram seus correligionários perplexos. Em relação a Jair Bolsonaro, parece haver uma onda de solidariedade ao ex-presidente por parte dos seus seguidores, além de maior coesão entre os simpatizantes ou militantes da extrema direita.

AÇUDE

A sangria do Açude Dr. Pedro Diógenes Fernandes, ou Açude de Pau dos Ferros, na madrugada de hoje, após 14 anos sem transbordar, foi motivo de comemoração em todo Alto Oeste Potiguar. Moradores se reuniram às margens do açude público festejando o evento, com a alegria tomando conta da cidade quando a água começou a escorrer pelos vertedouros da barragem.

PROCISSÃO

Nossa Senhora Imaculada Conceição

Padre Talvacy Chaves e Padre Wesley Pereira demonstraram a alegria da Paróquia de Pau dos Ferros, levando a imagem da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição para o local, aproveitando para convidar os fiéis para procissão com início no local da barragem e percorrendo as ruas da cidade.

MORAES

O ministro do STF, Alexandre Moraes, não toma decisões como franco atirador. Suas intervenções na área política estão baseadas em informações privilegiadas que recebe de diferentes setores da vida nacional, o que lhe garante segurança em suas determinações. Isso o faz ser respeitado entre os demais ministros.

CAERN

A governadora Fátima Bezerra encontrou a solução para arrecadar mais de R$ 3 bilhões que a CAERN necessitará para investimentos, nos próximos dez anos. Com isso, a empresa poderá cumprir as metas do Marco do Saneamento, sem necessidade de privatizar a empresa, onde o Estado é detentor de 99,80% das ações.

PARCERIAS

Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa, a governadora propõe a exploração do saneamento básico por meio de parcerias de comércio e serviços dessas atividades, inclusive com empresas de outros estados e até do exterior. Tudo dentro dos critérios de um governo socialista.

IMAGEM

Candidata ao Senado nas próximas eleições, a governadora Fátima Bezerra trabalha com a preocupação de quem conhece as dificuldades de quem está no segundo mandato em cargo Executivo. O discurso do pagamento de quatro folhas de atraso não cola mais para que foi reeleito.

SECRETARIA

A governadora Fátima Bezerra empossou, ontem, a médica Lyane Ramalho como secretária de Estado da Saúde Pública, em substituição ao Cipriano Maia que exerceu o cargo no período de janeiro de 2019 até hoje. Também foram empossadas Leidiane Fernandes de Queiroz na secretaria adjunta da Sesap, Kátia Maria Queiroz Correia, na subsecretária de gestão das regiões e redes de atenção e Talita Araújo de Souza na chefia de Gabinete.

INELEGEBILIDADE

O empresário Luciano Hang, o das roupas verde e amarelo, foi tornado inelegível pelo TSE, por um período de oito anos. A Corte entendeu que, em 2020, o empresário usando a estrutura das Lojas Havan (dinheiro e funcionários) desequilibrou o pleito e prejudicou os adversários, nas eleições na cidade de Brusque.