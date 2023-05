ELEIÇÃO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, reeleito em 2000, não mais poderá concorrer à prefeitura municipal. Candidatos em 2024 lutam pelo apoio do prefeito e da governadora Fátima Bezerra que que desejam mostrar força nessa decisão.

PREFEITURA

Em Mossoró, a posição do prefeito Allyson Bezerra continua navegando em céu de brigadeiro. Como sempre aconteceu com os prefeitos anteriores, tem o apoio da maioria dos vereadores, satisfeitos com os inúmeros cargos de afilhados e outras vantagens oferecidas pelo Município.

OPOSIÇÃO

O prefeito Allyson Bezerra tem razão para o seu otimismo. Governa sem oposição e, para aumentar seu favoritismo, não tem oposição política no município. Nenhuma candidatura, até o momento, sensibilizou os que fazem oposição ao prefeito, aumentando suas chances de vitória.

ALIADOS

Utilizando-se da força do cargo Allyson tem atrai lideranças políticas e amplia sua base de apoio. Foi assim com os ex-vereadores Ozaniel Mesquita, que assumiu o cargo de Gerente Executivo de Atenção Primária e Petras Vinícius, nomeado assessor especial na Secretaria de Ação Social.

PCdoB

Para não dizer que a oposição inexiste em Mossoró, o PCdoB comemora, hoje, os seus 101 anos de existência. O presidente do comitê municipal, Paulinho Silva convidou outros líderes partidários para o evento, para mostrar a possibilidade da formação de uma frente ampla de oposição.

MULHERES

Natal e Mossoró ganharão unidades da Casa da Mulher Brasileira que serão rapidamente construídas. Os investimentos previstos são de R$ 16 milhões para cada casa. Em seu discurso, a ministra Cida Gonçalves disse que o combate à misoginia precisa ser urgente e necessário.