Polícia Civil conclui inquérito do assassinato do PM Marcolino

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró, na região Oeste Potiguar, esclareceu, com autoria definida, o crime de latrocínio contra o policial militar Francisco Marcolino Sobrinho, ocorrido na noite de 8 de abril de 2021, no bairro Alto São Manoel, em Mossoró-RN.

Na ocasião, dois indivíduos em uma moto abordaram a vítima que se encontrava dentro do seu veículo e efetuaram disparos, onde um deles atingiu a cabeça do policial. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Tarcísio Maia, no entanto, veio a óbito no dia 12 de abril do respectivo ano.

A delegada da DHPP, Dra. Christiane Magalhães concedeu entrevista na manhã desta terça feira, 7 de março, sobre a conclusão do inquérito número 39/2021 que investigou a morte do policial militar. De acordo com a autoridade policial, foram ouvidas 11 testemunhas e interrogado o autor dos disparos, Sandro Medeiros de Oliveira, conhecido como Sandro Filho ou “Açuquinha”, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda de acordo com a delegada, o indivíduo se encontra preso no Complexo Penitenciário de Pau dos Ferros. Ele foi ouvido pela equipe da DHPP de Mossoró, mas negou a autoria. O inquérito foi concluído e será remetido à justiça ainda nesta semana.