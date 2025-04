100 dias de gestão em Martins: escuta ativa, trabalho presente e cuidado com as pessoas em primeiro lugar

Com apenas cem dias de gestão, o prefeito César e o vice Gileno mostram que Martins entrou, de fato, em um novo tempo. A escuta ativa, a presença nas comunidades e o compromisso com a solução dos problemas mais urgentes da população têm guiado as ações do governo, especialmente na área da saúde — uma das grandes prioridades.

Mais de 18 mil atendimentos foram realizados nas Unidades Básicas e na Unidade Mista de Saúde. Só de consultas médicas foram 9.876, além de quase 3 mil atendimentos de enfermagem, 1.558 odontológicos e 399 no CEO. Os agentes comunitários somaram mais de 25 mil visitas domiciliares, mostrando a força da atenção básica.

A saúde especializada também avançou: cardiologistas, pediatras, psiquiatras, dermatologistas, geriatras e ortopedistas atenderam diretamente na cidade, totalizando 574 atendimentos. Foram realizados mais de 600 exames, entre eles raio-X, tomografias, ressonâncias, exames ginecológicos e eletrocardiogramas.

A gestão também investiu em tecnologia: foram adquiridos dois novos equipamentos de ECG, 22 tablets para os agentes, através do Ministério da Saúde.

Cuidado que alcança todas as áreas

Na assistência social, o município atendeu mais de 370 pessoas pelo Serviço de Convivência, ampliou o Programa Criança Feliz para 150 famílias e garantiu leite semanal para 300 famílias pelo Programa Leite Potiguar. Foram mais de 100 cestas básicas distribuídas, kits natalidade entregues e 158 novos cadastros no CadÚnico. A rede também passou a contar com assistente social e ampliou o atendimento da equipe multiprofissional.

Na educação, todas as escolas do 1º ao 5º ano agora contam com aulas de robótica. O ano letivo iniciou com entrega de material escolar, houve reajuste do piso dos professores, capacitação das equipes e oferta ampliada de educação em tempo integral na creche CEIMF.

Na agricultura, o município cortou 428 hectares de terras e distribuiu quase 3 toneladas de sementes. Foram reativados conselhos, instalados poços artesianos, iniciada a distribuição de palma-forrageira, implantado o projeto Martins Saúde Animal com mais de 70 atendimentos veterinários, e retomada a parceria com a Conab para o PAA, beneficiando 26 famílias.

Na administração, os salários seguem pagos em dia, e a prefeitura firmou parcerias com Sebrae, Emater e AGN para apoiar empreendedores e agricultores. Também houve estudo com a CAERN para melhoria do abastecimento e reabertura da assessoria jurídica na secretaria.

Na limpeza urbana, foram recolhidas mais de 1.800 toneladas de resíduos, e o mutirão de serviços segue acontecendo nos bairros.

O turismo também recebeu atenção: a Sala do Empreendedor foi reaberta, o Carnaval dos Papangus voltou com força, foi realizado o Encontro de Negócios com 15 municípios e a Feirinha de Artesanato ganhou nova edição.

“Desde o primeiro dia, nossa gestão têm mostrado que escuta, acolhe e resolve. Estamos nas comunidades, dialogando com as pessoas, ouvindo o que a população precisa. Mais do que prometer, fazemos. Em apenas 100 dias, demos um passo firme para transformar Martins em um lugar onde o povo é, de fato, prioridade”, afirma o chefe do Executivo.