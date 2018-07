XVI Seminário Literário sobre cultura Afro-brasileira se encerra nesta quinta-feira

Com o tema “Cultura Afro-brasileira: da colonização aos dias atuais”, o XVI Seminário Literário promovido pelo colégio Mater Christi terá, na tarde desta quinta-feira (05), o último momento de sua programação.

O evento, que tem como objetivo unir música, dança, teatro e literatura à temática proposta, teve início no dia 30 de junho e iria até esta sexta-feira (06), porém em virtude do jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia, a programação foi adiantada.

O evento envolve alunos(as) desde a Educação Infantil até as 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, que se empenham para realização de peças teatrais, recitais e painéis expositivos, além de apresentações elaboradas pelos alunos por turmas, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.

Confira a programação do último dia do evento literário:

Quinta – 05/07

Parte 1

13h – Nível 5 C – Olodum (Raça Negra)

13h15min. – Nível 5 B (Olêle)

13h30min. – Nível 5 A – Pérola Negra (Daniela Mercuri)

13h45min. – Níveis 4 AB – Dança do Coco

14h – Nível 4 C – África (Palavra cantada)

14h15min – Nível 3 A – Bate Lata (Banda Beijo)

14h30min – Nível 2 C / Nível 3 C – Olhos Coloridos (Sandra de Sá)

14h45 – Níveis 2 AB – Rei Leão / Safari

15h – Nível 1 – Marinheiro – Cantiga de roda

Parte 2

15h40min – 1º A – Muito Obrigado Oxé (Ivete e Maria Betânia)

16h – 1º B – Madagascar Olodum (Banda Reflexus)

16h20min – 1º C – O canto das 3 raças (Clara Nunes)

16h40min – 1º D – Morena de Angola (Clara Nunes)