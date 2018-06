Xand Avião abre programação de shows na Estação das Artes nesta quinta

Tem início nesta quinta-feira, 07 de junho, a temporada de shows do Mossoró Cidade Junina (MCJ 2018) na Estação das Artes Elizeu Ventania. O destaque da noite é Xand Avião, que na edição do ano passado levou um público recorde.

Além de hits como ‘Inquilina’ e ‘Uber’, o show também tem novidades, como a música ‘Eu e a torcida do Brasil’. “Nós acabamos de lançar a música e o clipe, em parceria com o Wesley Safadão. É uma música romântica com uma vibe animada e o clipe está incrível”, comenta Xand.

Os shows na Estação começam às 21h30 com Felipe Costa, seguido por Xand Avião às 00h e encerrando com Wonney Saraiva às 22h40.