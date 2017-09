Wlademir Capistrano é nomeado juiz substituto da corte do TRE–RN

O advogado Wlademir Soares Capistrano foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para compor a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte como juiz substituto.

O ato nomeatório foi publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de dezembro de 2015.

Wlademir é graduado em direito pela UFRN, tem 18 anos de advocacia, sendo 15 deles dedicados principalmente à área eleitoral, e assumirá a vaga da classe jurista, em decorrência do término do mandato de Luis Gustavo Alves Smith como juiz substituto.