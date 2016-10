Wilson Bezerra de Moura – TRANSFERENCIA DO “SUJEITO”

Revela-nos a história interessante aspectos sobre o Restaurante O Sujeito, fundado pelo cidadão Boanerges Perdigão, pessoa que viveu longos anos na sociedade Mossoroense e nela contribuiu para seu desenvolvimento. Então foi na margem do Rio Mossoró, centro da cidade onde hoje é o Clube dos Motoqueiros, no lugar denominado no passado de Poço das Pedras, que se edificou o dito Restaurante, O Sujeito.

Porém, antes nas imediações do Poço das Pedras, à sombra de uma frondosa Tamarineira, local de banho dos Mossoroenses em altas madrugadas, onde existiu um estabelecimento comercial e um casarão de propriedade do agricultor Francisco Ferreira Duarte, patriarca da família Duarte, inclusive pai do saudoso Senador Duarte Filho, construtor do Hospital de Caridade de Mossoró, depois Hospital Duarte Filho, atualmente com suas portas fechadas, numa demonstração de desprezo á saúde. Na época da influencia politica e econômica do senhor Francisco Ferreira Duarte, casarão residencial e comercio, o perímetro urbano da cidade, ficava circunscrito para a direção do Rio, a pequeninos trechos da Rua do Comercio, a hoje Vicente Saboia, onde segundo relato do jornalista Lauro da Escóssia, em Mossoró no Passado, nesse espaço foram construídos as moradias do comerciante Capitão Zeta, além de uma casa do Miranda, afora essas poucas casinhas perdidas no matagal, estendidas pelas Ruas Coronel Gurgel, Cunha da Mota.

A Tamarineira que serviu de área de lazer e banho aos Mossoroenses, chamada de Poços das Pedras, serviu de acomodação à Churrascaria O Sujeito por muitos anos foi ponto de festas da cidade, boate, encontro de jovens namorados. No ano de 1936, na gestão do Prefeito Padre Mota, se deu o serviço de Balaustrada do Rio Mossoró terminando aí qualquer construção de moradias, como a área de Lazer do Poço das Pedras, ficou apenas O Restaurante O Sujeito hoje desgastado pelo tempo, só a lembrança do espaço que durante décadas foi de intenso movimento social. Pois é, assim como na vida tudo passa o foi com a velha Tamarineira do Poço das Pedras, da Churrascaria O Sujeito e assim será do Clube dos Motoqueiros. O tempo é irreversível.