Wilson Bezerra de Moura – DESTACADAS DANÇARINAS JOAQUINA E LUCINETE

Temos uma aprendizagem natural extraída de um currículo também peculiar sobre como a vida nos ensina em seu percurso, entre o nascimento e a morte final de tudo e de todas as coisas. É um trajeto que expõe com toda sabedoria que nada somos nada vida não obstante tantas pessoas desinformadas se deparam com surpresas inaceitáveis.

Enquanto jovem portador de entusiasmos e força física e mental a altura de exercer qualquer atividade, às vezes se empavona esquecendo que somos controlada pela emoção e vontade de atingir um objetivo por determinação de incontida força de vontade com determinada razão em atingir um propósito, quando inesperadamente somos tomados por qualquer surpresa indo por terras todos os desejos e inspirações ,são os acasos da vida que pode nos impulsionar á desesperança e desanimo. Em qualquer circunstancia a natureza histórica é formada.

Lauro da Escóssia o jornalista do passado em terra Mossoroenses, foi capaz de nos contar sobre Joaquina e Lucinete duas distintas moças moradoras dos arrabaldes da cidade, e que foram peças indispensáveis nas festas dançantes, na qualidade de grande dançarinas, animadoras de festejos não só eram chamadas mais admiradas por todos pelo fato de serem destacadas acrobata. No auge do sucesso nunca chegaram a pensar que algum dia no mesmo trajeto diário da vida teriam de mendigar uma pratinha de populares para saciar a fome. Mesmo sabendo quem foram no passado e se vendo na realidade presente as duas dançarina não deixavam de expandir um sorriso, mesmo tendo de estirar as mãos para receber uma esmola que tanto lhe conviria para saciar a fome e dar-lhe condições de viver.

Por traz de um sorriso quase forçado Joaquina e Lucinete exteriorizavam uma simpatia forçada porque, com certeza no seu intimo reconheciam que foram enganadas por si mesmas em nunca pensar no futuro. Assim como estas outras existiram, existe e continuará existindo até porque os momentos de alegria e contentamento quase sempre enganam as almas inocentes, transforma bons momentos em eterna ilusão.