Wilson Bezerra de Moura – ACADEMICO OLEGÁRIO MARIANO

Pois bem o Professor Raimundo Nonato da Silva, o Martinense de nascimento e o Mossoroense por adoção, escritor persistente em referendar o passado, ao escrever o livro Minhas Memórias de um Retirante deixou bem claro a que veio a esse mundo. Descendo a Serra do Martins para Mossoró, fugindo da Seca arrasadora que matou muitos patrícios, aqui chegou e veio para ficar legando a todos uma histórica passagem no mundo literário.

Foram produzidas durante sua existência inúmera peças literárias com as quais até hoje convivemos quando nos destinamos a rever a história. É isso que acontece quando encontramos nas páginas amareladas pelo tempo no O Mossoroense, Mossoró no Passado reescrito por Lauro da Escóssia ao tratar de uma Academia Lítero – Cívica de Mossoró.

A movimentação cultural na cidade foi levantada quando da existência dos primeiros Acadêmicos, estudantes Universitários Mossoroense que estudavam em outros estados da federação, já que em nosso Estado não existia curso superior, tinha intelectuais preparados para batalha das letras, vindo de outros estados, do clero, com uns poucos Mossoroenses originados de um conhecimento provisionado. De forma que, uma única força e esta quando bem entendida constrói edifício do saber e da intelectualidade.

No ano de 1923 a 1926, criou-se em Mossoró uma Academia Lítero-cívica que congregou a letra do saber e do civismo com eficiente compromisso com a Pátria, congregando entre os inteligentes Elizeu Viana, Monsenhor Almeida Barreto, Cunha da Mota, Eufrásio de Oliveira, Abel Coelho, Vicente de Almeida, Martins de Vasconcelos, Odilon Coelho, Aprígio Câmara entre outros. Trouxeram a Mossoró para sua Academia litero -civica para proferir palestras, o acadêmico das Letras do Brasil o confrade Olegário Mariano, como figura de destacada capacidade, homem de inteligência notável.

O encontro com os acadêmicos Mossoroense motivou impulsionar o estudo das letras a cuja assembleia compareceu todos os acadêmicos e convidados especiais para aplaudir o intelectual e poeta Olegário Mariano, membro da Academia Brasileira de Letras. Para os acadêmicos Mossoroenses, segundo noticiou Lauro da Escóssia em seu Mossoró no Passado, foi um grande momento para a região que enalteceu a entidade cultural naturalmente plantou a semente do conhecimento.