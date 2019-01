Willian José se destaca na Real Sociedad após troca de técnico

O técnico Imanol Alguacil está invicto há cinco jogos, desde a sua chegada à Real Sociedad, que vem subindo na tabela do Campeonato Espanhol, e o crescimento da equipe basca na temporada passa pela recuperação do atacante Willian José, que marcou quatro gols nas últimas quatro partidas.

O brasileiro atravessou um longe jejum no segundo semestre do ano passado, ficando sem marcar do dia 26 de setembro até o dia 6 de janeiro. Ele entrou em campo 12 vezes nesse período.

A seca terminou na surpreendente vitória sobre o Real Madrid por 2 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Na partida seguinte, o triunfo sobre o Espanyol por 3 a 2, foi às redes duas vezes.

Após ter passado em branco na eliminação na Copa do Rei, devido ao empate com o Betis em 2 a 2 na última quinta, Willian José voltou a marcar neste domingo. O ex-jogador de Santos, São Paulo e Grêmio fez o segundo na igualdade com o Rayo Vallecano também em 2 a 2.

A contratação de Alguacil fez a Real Sociedad mudar de aspirações no Espanhol. O time vinha na 15ª colocação, brigando contra o rebaixamento, mas agora vem em oitavo lugar, a cinco pontos do Getafe, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga Europa e a seis da zona de descenso.

Agência EFE