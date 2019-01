WhatsApp limita reenvio de mensagens para combater notícias falsas

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que limitará a capacidade de reenviar mensagens de seus usuários a um máximo de cinco conversas ao mesmo tempo, com o objetivo de conter a divulgação de informações falsas.

“A partir de hoje, todos os usuários das últimas versões do WhatsApp podem reenviar agora apenas cinco conversas ao mesmo tempo, o que permitirá ajudar a manter o WhatsApp centrado nas mensagens privadas entre contatos próximos”, disse o serviço de mensagens, propriedade do Facebook, em comunicado.

“Seguiremos escutando as opiniões dos usuários sobre sua experiência e, com o passar do tempo, olharemos para novas maneiras de encarar o conteúdo que se torna viral”, acrescentou.

A medida será aplicada no mundo todo depois que a empresa já havia adotado restrições específicas em determinados mercados, como na Índia.

Além disso, a companhia se comprometeu a impulsionar no Brasil ações de combate a conteúdos falsos por meio “um controle de produto” e a conscientização dos usuários, devido à propagação de notícias falsas através do aplicativo durante a campanha eleitoral do ano passado.

O anúncio do WhatsApp acontece depois do escândalo revelado em 2018 do vazamento de dados do Facebook à companhia britânica Cambridge Analytica para supostamente influenciar eventos como as últimas eleições nos Estados Unidos e o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O Facebook prometeu nos últimos meses reforçar suas medidas contra estes tipos de conteúdos falsos, que incluem a eliminação de mensagens e perfis falsos ou que violam a autenticidade das informações divulgadas.

O cofundador e executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, disse no início de ano que se fixou como desafio para 2019 “debater em público” sobre os problemas da tecnologia.

“Meu desafio para 2019 é manter uma série de debates públicos sobre o futuro da tecnologia na sociedade: as oportunidades, os desafios, as esperanças e as preocupações”, disse Zuckerberg em uma postagem em sua página pessoal da rede social. O WhatsApp, criado em 2009, é o aplicativo de mensagem mais popular do mundo, já que calcula-se que conta com cerca de 1.500 milhões de usuários.

Agência EFE