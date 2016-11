Voluntários pintarão Hospital Regional Tarcísio Maia nesta terça

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, através do Programa Mãos que Ajudam, realiza ação social em benefício do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) nesta terça-feira, 15, feriado da Proclamação da República. A partir das 7h30, uma equipe de 18 voluntários irá pintar as paredes da unidade.

O trabalho dos voluntários, porém, começa na noite desta segunda-feira, 14, com a preparação dos ambientes para a pintura amanhã. Nesta fase, o grupo solicita ajuda de quem puder comparecer ao HRTM nesta segunda-feira a partir das 19h30 para ajudar na mudança das macas e camas para a transferência de pacientes das salas que serão pintadas.

“Conseguimos montar uma equipe de 18 pintores profissionais que coordenarão a pintura, todos voluntários. Serão pintadas a recepção principal, o corredor grande, três salas tipo enfermaria grande e três salas de raio-X pequenas. A área, na maior parte, será isolada, com exceção da recepção”, explica a assessora do Mãos que Ajudam, Iara Salazar.

Os voluntários irão lixar as paredes, pintar e limpar o chão sujo de respingos.

O Mãos que Ajudam já realizou atividade semelhante, pintando o Albergue de Mossoró (Albem), em parceria com alunos da Universidade Potiguar (UnP), em julho deste ano. Além disso, o projeto também arrecadou recursos para o Albergue.

“Como sabemos, além das coisas grandes, o HTRM precisa de coisas simples, como uma pintura, que ajuda aos pacientes a se sentirem melhor acolhidos em um ambiente de aparência limpa. Embora o Mãos que Ajudam seja um projeto da nossa igreja, tos aqueles que quiserem contribuir com as ações sociais são bem-vindos”, destaca Iara Salazar.