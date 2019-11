VIVALDO ALERTA SOBRE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

O “Novembro Azul” foi tema do pronunciamento do deputado Vivaldo Costa (PSD) durante sessão ordinária desta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa. O parlamentar alertou a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vivaldo destacou que acredita, que a grande medicina é a medicina da prevenção.

“A população precisa ter acesso à informação de forma clara para entender a importância da prevenção. O câncer de próstata tem cura se for tratado, e a melhor forma de tratá-lo é começar pela prevenção. Este câncer não apresenta grandes sintomas no início e quando vem se manifestar já pode ser um pouco tarde, por isso os homens precisam fazer o exame de próstata”, disse Vivaldo Costa.

Por fim, o parlamentar destacou que o seu mandato vai aproveitar o mês de novembro, que chama a atenção para os cuidados com a saúde do homem, e criar uma lei que obrigue a todas as unidades de saúde a ter um médico treinado para fazer o exame de próstata.