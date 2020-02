Viva Vida retoma as atividades na praça do Abolição IV

Após um mês de recesso, o projeto Viva Vida retornou as atividades na tarde desta segunda-feira (3). A retomada aconteceu na praça do Abolição IV. Durante o período de ausência, aconteceram capacitações com os estagiários do Viva Vida.

A inovação deste ano é que o projeto irá se estender também para a comunidade rural da Maísa. “A Prefeita solicitou a secretária Lorena Ciarlini que ela levasse o projeto para a Maísa, e ela não mediu esforços. Conseguimos levar para a Maísa e já tem início na próxima segunda-feira”, comentou Abraão Morais, coordenador do Viva Vida, lembrando que atualmente o projeto já está presente em 14 praças.

Maria Antônia já perdeu 9kg depois do Viva Vida. Foto: Pacífico Medeiros.

“O projeto acontecia apenas em duas praças no início, com a demanda aumentando a prefeita estendeu para mais praças e hoje uma boa parte da cidade tem a prática da atividade física. Incentivamos a prática do esporte e o fortalecimento de vínculos”, finalizou.

Maria Antônia frequenta o Viva Vida há 3 anos. Ela conta que já perdeu 9kg depois que iniciou a prática da atividade física. “Estava com saudade do projeto. É muito gratificante. Já perdi 9 kg depois que iniciei as atividades. Melhorei muito das minhas taxas depois daqui. É muito bom e espero que nunca acabe”, comemorou.

Maria do Socorro, de 49 anos, também percebeu que está bem melhor da saúde após passar a fazer parte do Viva Vida. “Fazia bastante tempo que não fazia academia. Vim para cá, e agora estou me sentindo bem melhor. Estava com as taxas alta, e agora melhorou bastante”, disse.

O Viva Vida funciona na praça do Abolição IV nas segundas e quartas-feiras, às 17h.

