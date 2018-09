Viva a Vida do Abolição IV tem programação alusiva ao Setembro Amarelo

O projeto Viva a Vida do Abolição IV realizou na tarde desta quarta-feira, 26, uma programação alusiva ao Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Durante a atividade, os participantes receberam orientações de saúde, voltadas para autoestima.

As atividades do projeto Viva a Vida no Bairro Abolição IV conta com cerca de cem pessoas por dia, entre adultos e crianças. “Hoje pedimos para que todos viessem de amarelo, para caracterizar a campanha que está sendo realizada neste mês e vamos realizar todas as atividades de rotina, além de falarmos da prevenção ao suicídio”, destacou o coordenador do projeto, Abraão Morais.

Entre as atividades realizadas estão da dança, caminhada assistida, futebol e atividades lúdicas com crianças. “Nós já realizamos o dia alusivo à campanha no Nova Vida e amanhã será no Conjunto Independência”, continuou Abraão Morais.

As atividades do Setembro Amarelo estão sendo realizadas pelas Secretarias do Desenvolvimento Social e Juventude, Educação, Saúde e Esporte.