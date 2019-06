Viva a Rio Branco terá atividade suspensa no domingo (9)﻿

Com a realização do Pingo da Mei Dia neste sábado (8), a Secretaria Municipal de Esportes informa que a programação da Viva a Rio Branco não será realizada no domingo (9). A decisão foi tomada por segurança, tendo em vista que as estruturas do Pingo da Mei Dia estarão sendo desmontadas.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Aldo Gondim, para o restante do mês de junho, será mantida a programação normal das atividades da Viva a Rio Branco. “Estaremos suspendendo as atividades no domingo após o Pingo Da Mei Dia, em virtude da desmontagem das estruturas do evento. ”, frisou.

Portal Prefeitura