Vitória de Bolsonaro é incógnita para países que mantem relações diplomáticas com o Brasil

Para os diplomatas estrangeiros de alto escalão, em Brasília estão preocupados com a possível eleição do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República. O candidato nunca sabe dar uma resposta aprofundada, recorrendo sempre a assessores , demonstrando não saber o que fará no caso de chegar a ser presidente do Brasil. “Ele é muito raso. ”, afirmou outro espectador. Uma das conclusões de parte desses diplomatas foi que, sem saber o rumo a se dar às relações internacionais, em um primeiro momento, o Brasil pode se isolar.