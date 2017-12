Visitantes em terras Mossoroense – Wilson Bezerra de Moura

Destacamos em nosso relato histórico sobre a passagem por Mossoró de vários políticos, desta feita o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que durante sua campanha a presidente foi recepcionando, juntamente com Joao Belchior Gourlart, em 04 de julho de 1955, bastante aclamado pelo povo e realizou na Praça Vigário Antônio Joaquim, um grande comício, seguindo daí para a cidade de Areia Branca.

O General Juarez Távora, quando candidato ao Governo da Republica, se fazendo acompanhar de forte comitiva, compondo este Jânio da Silva Quadros, General Eurico Gaspar Dutra, que se faziam acompanhar ainda dos ministros Clovis Pestana, Georgino Avelino, governador José Varela. Nessa ocasião Dom João Costa, Bispo de Mossoró, fez saudação aos visitantes, mediante forte esquema político brasileiro. Enquanto sob os aplausos públicos falou em nome dos visitantes o ministro Pereira Lima, encerrando a manifestação popular ocorrida no dia dois de outubro de 1944, segundo informações do jornalista historiador Lauro da Escóssia, dizendo, inclusive, que essa embaixada não chegou a entrar na cidade por questão de horário, sendo que depois da manifestação continuou viagem mesmo do aeroporto.

Já à época da Revolução de 1964, isto é, dos cincos presidentes, quatro apenas estiveram em Mossoró, o general Artur da Costa e Silva, quando veio em 22 de dezembro de 1967 para inaugurar a ESAM, hoje UFERSA, com vários ministros e os governadores Plácido Castelo Branco, do Ceará, Walfredo Gurgel, do Rio Grande do Norte, Nilo Coelho de Pernambuco, o general João Batista Figueiredo, em 04 de julho de 1980, com sua comitiva composta do Ministro Mário Andreazza, Elizeu Resende, Cesar Cals do Estado do Ceará, ocasião em que era governador Lavoisier Maia, inaugurou o conjunto Residencial Abolição III, entre esta, a Estrada do Contorno e a BR-405.

Coroando a série de visitas de políticos, alguns deles militares a Mossoró, o general Humberto Castelo Branco, à época presidente da Escola Superior de Guerra, 1953, o general Ernesto Geisel, 1932, quando ocupava o cargo de Chefe de Polícia. Um dos políticos de nome nacional da Força Integralista Brasileira, Plinio Salgado, que em Mossoró proferiu uma das mais brilhantes palestras no Cine Teatro Pax, que se fez acompanhar na ocasião do grande tribuno José Mayrink, político chefe do Partido Social Progressista, Ademar de Barros, líder político de São Paulo, em 06 de agosto de 1950, que em Mossoró foi saudado pelo Professor Abel Freire Coelho.

Tantos outros políticos na terra de Santa Luzia, o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à Presidência da República, chegou a fazer um comício em Mossoró, mas não foi bem sucedido porque o palanque armado arriou, quase havendo acidente pessoal. Cristiano Machado e Garrastazu Médice estiveram com viagem programada, mas não chegaram a realizá-la por motivo superio