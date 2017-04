Violonista mossoroense prepara projeto em parceria com rádio italiana

Após um segundo semestre de 2016 marcado por apresentações no Rio Grande do Norte, Ceará, e temporada na Europa, o violonista mossoroense Márcio Rangel encaminha projetos que serão realizados no decorrer do ano de 2017.

E a temporada de shows deste ano contará com apresentações em importantes iniciativas regionais e integração a um projeto que será realizado por uma produtora e uma rádio italiana.

“É um espetáculo de poesia e música que está sendo elaborado com a emissora de radio italiana Capta. Vamos começar no vulcão de sulfatar e estender pra cidades como Roma e Milão”, destaca o violonista.

Além do projeto que será desenvolvido na Itália, o violonista deverá fazer novas apresentações com o Som da Mata e instituições como o Sesc.

“Tenho shows agendados para o mês de junho no Som da Mata e em Fortaleza. Em julho viajarei para a Itália, onde participarei do projeto em parceria com a emissora”, destaca Márcio Rangel.

Márcio Rangel pretende voltar a Mossoró no fim do ano para a realização de um projeto inédito que deverá ser estendido para outras cidades.

“Estou preparando uma série de shows com clássicos do rock, o “Acoustic Classic Rock”, que será realizado em local e data que serão definidos”, destaca o violonista.