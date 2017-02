Violencia tem aumento de mais de 55% no final de semana no RN, aponta OBVIO

O OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, apresenta uma nova atualização de CVLIs, no período compreendido entre 1 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017 comparado ao mesmo período dos anos de 2015 e 2016.

Após os trágicos eventos no Sistema Prisional do RN, notadamente na Penitenciária de Alcaçuz, o RN contabiliza mais um fim de semana violento. No cômputo geral, até o fim da noite de ontem (05/02/2017) foram 246 CVLIs no RN. Os dados apontam para um aumento de 55,70% em relação à 2016. Os dados absolutos demonstram 88 mortes violentas a mais que no ano passado no mesmo período. Em 2016, até o mesmo período, foram 158 CVLIs, contra 175 em 2015.

Nos locais onde ocorreram os CVLIS, tivemos: 8 em vias públicas (27%); 6 dentro de residências (20%); 3 em hospitais e prontos socorros (10% de ocorrências); 3 dentro de veículos (10%); 3 em equipamentos públicos (10% do total); 2 ocorrências cada em praias e orlas (7%) e em terrenos baldios (7%); demais com 1 ocorrência cada (3% em cada um): margens de rodovias e estradas, bares e festas e povoados e sítios.

A dinâmica da violência elenca fatores que têm levado a concentração de CVLI no Leste Potiguar já foram amplamente divulgados por este Observatório em diversos relatórios, que desta feita foi responsável por incríveis 76% dos homicídios do final de semana (22 do total), seguida pelo Oeste Potiguar com 5 ocorrências (17% do total). A região Agreste Potiguar ficou com 2 ocorrências (10%) e a região Central Potiguar , felizmente, não teve nenhuma ocorrência de CVLIS.

Natal e municípios da Região Metropolitana capitanearam quase que absolutamente a violência homicida nesse final de semana. Natal lidera com 5 CVLIs, seguido de Touros (fugindo do padrão), com também 5 ocorrências. Macaíba e Mossoró tiveram 3 CVLIS cada. Parnamirim, Ceará-Mirim e São José de Mipibu contaram com 2 CVLIs cada. Os demais municípios registraram 1 CVLI em cada: Caicó, Encanto, Extremoz, Nísia Floresta, Pau dos Ferros, São Gonçalo do Amarante, São Pedro e Vera Cruz.

Os dias mais violentos foram, respectivamente, Sexta-feira, com 17 ocorrências (57% do total), seguidos pelo domingo com 7 CVLIs (23% do total) e pelo Sábado com 6 CVLIs (20% do total).. O descontrole dos CVLIS continua, apontando que não há ainda uma perspectiva de abrandamento dos mesmos no RN.





Quanto aos instrumentos letais utilizados para a execução dos CVLIs, o uso de arma de fogo mantêm a predominância, assim como a forma de morte pela execução: 80% das ocorrências (24 do total) foram por esse instrumento. Os demais foram arma branca com 5 ocorrências (17%) e queimadura com 1 ocorrência (3%).





Reiteramos que o OBVIO Utiliza a sigla CVLI para as Condutas Violentas Letais Intencionais que reúnem todo espectro da ação humana que visa a atingir fisicamente a outro, produzindo morte como resultado final imediato ou posterior em decorrência da natureza do ferimento causado, em virtude de ação e/ou omissão. O conceito que adotam se adapta à legislação sem prejulgar ninguém, muito menos causar prejuízo na aferição dos números da violência letal intencional, sendo incluídos todos os crimes e condutas análogas que tenham sido cometidas sob esse entendimento. O Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO), assim como vem divulgando os dados quantitativos sobre a violência homicida no RN em geral, as chamadas Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs), traz também os dados específicos relativos ao “feminicídio”, ou seja, as mortes violentas e homicídios ocorridos com mulheres (como elemento motivador o fato de serem mulheres e mortes de mulheres em geral).