Violência em Mossoró será destaque na nova série do Jornal da Record

O ”Jornal da Record” vai retratar a partir desta segunda-feira (12), um problema que se tornou comum em pequenas cidades do país: o aumento da violência que acompanha o tráfico de drogas. A nova série de reportagens especiais do jornal, terá a violência de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, como um dos destaques.

A equipe de reportagem da emissora acompanhou o duplo homicídio ocorrido no dia 28 de fevereiro, dentro de uma barbearia, na rua Delfim Moreira, no bairro Bom Jardim. Dois homens identificados como Fernando e Kleyton foram baleados e morreram na hora.

Relembre o caso: Com duplo homicídio, Mossoró encerra o mês de fevereiro com 27 mortes violentas

No ano passado, o número de homicídios em Mossoró foi considerado o maior registrado da história: 249 pessoas foram mortas de forma violenta. Neste ano, a cidade já registrou 57 mortes violentas.

O jornal apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo, vai ao ar a partir das 21h45, na Record TV.

Foto: Caio Vale