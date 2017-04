Vilmar Pereira receberá medalha do mérito industrial concedido pela CNI

Em reunião realizada na última terça-feira, 25, em Brasília, a Diretoria da Confederação Nacional da Indústria aprovou a indicação do nome do industrial Francisco Vilmar Pereira, para receber a Medalha do Mérito Industrial da CNI 2017. Em 2016 o homenageado foi o industrial Thiago Gadelha Simas, em 2015 Flávio Rocha, e em 2014 Flávio Azevedo, todos indicados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern).

Vilmar Pereira atualmente é presidente do Simetal – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Estado do Rio Grande do Norte, um dos vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte e vice-presidente da ACIM-Associação Comercial e Industrial de Mossoró.

Nascido em Umarizal, Vilmar iniciou sua trajetória empreendedora em 1968, em Mossoró, tendo atuado em vários ramos de atividade. Participou da construção do Porto Ilha e atualmente é diretor presidente das empresas Vipetro, Petroforte Factoring e Petroimóveis.

Criada em 1958, pelos empresários Roberto Símonsen e Euvaldo Lodi, a medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI tem objetivo de expressar o reconhecimento da indústria nacional a personalidades de todos os segmentos da sociedade brasileira, que ajudaram e continuam ajudando a escrever capítulos memoráveis da história da indústria brasileira.

As indicações ao recebimento da Ordem do Mérito podem ser feitas pelas 27 federações de indústrias e pelo presidente da CNI. O número máximo de concessões, anualmente, da Ordem do Mérito Industrial se restringe ao máximo de dez.

A escolha é feita pela Comissão da Ordem do Mérito, composta por cinco representantes, e posteriormente os nomes são levados ao conhecimento do Conselho da Ordem do Mérito, integrado pela Diretoria da CNI e seus Conselheiros Eméritos, para aprovação ou rejeição das propostas.

Entre as personalidades e empresários que receberam a comenda, se destacam os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula Da Silva; além do ex-vice-presidente José de Alencar e dos industriais Jorge Gerdau, Antônio Ermírio de Moraes e Ivo Hering.

