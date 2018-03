Vigilantes encerram greve após vitória na Justiça

Chegou ao fim, após 17 dias, a greve dos vigilantes do Rio Grande do Norte. O fim da paralisação foi definido em assembleia pelo Sindicato Intermunicipal dos Vigilantes (Sindsegur-RN) após audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RN), que determinou o atendimento de reivindicações dos trabalhadores, como o aumento do salário e do vale-alimentação.

Os vigilantes estavam greve desde o dia 26 de fevereiro, o que fez com que os bancos suspendessem o atendimento ao público e adotassem apenas expediente interno. Com o fim da greve, a categoria voltou aos postos de trabalho nesta quarta-feira, 14.

Confira o que os vigilantes conseguiram com a greve:

Reajuste salarial de 2,2%;

Aumento de 19,23% no vale alimentação, que passa a valer R$ 15,50;

Mantida a escala de 12/36h, onde a hora no período noturno passa a ter duração de 52 minutos e 30 segundos, com acréscimo de 20% na remuneração durante o horário entre às 22h e 5h.

Intrajornada de uma hora, facultada a indenização de até 30 minutos caso o intervalo não seja usufruído integralmente;

Pagamento até o 5° dia útil;

Data base permanece em 1º de fevereiro;

Nenhuma demissão nem punição aos grevistas;

Intrajornada com acréscimo de 50% do valor da hora;

Quanto aos dias paralisados, 20% serão abonados, 40% descontados em seis meses e os 40% restantes serão compensados em horas.

Na próxima sexta-feira, dia 16, ocorrerá mais uma audiência no TRT/RN para finalizar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.