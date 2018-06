Vigilante é assassinado enquanto fazia ronda no bairro Belo Horizonte

Um vigilante de rua identificado apenas como “Raimundo” foi assassinado por volta das 3h desta sexta-feira, 01 de junho, quando fazia a ronda na Rua Joel Dantas, no bairro Belo Horizonte.

Moradores informaram à polícia ter acordado na madrugada com uma discussão entre o vigilante e outras pessoas não identificadas e em seguida ouviram o barulho dos disparos e de uma motocicleta deixando o local.

A polícia foi informada que Raimundo estava sendo ameaçado de morte e os investigadores tem pistas da identidade dos suspeitos.

O vigilante era natural da cidade de Itaú, no Oeste do Rio Grande do Norte, mas morava em Mossoró, onde trabalhava fazendo patrulha privada nas ruas.

A motocicleta que estava sendo utilizada por Raimundo é a mesma que estava sendo utilizada por outro vigilante assassinado a tiros no bairro Bom Jesus madrugada do dia 24 de março deste ano. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar se há relação entre os dois casos.