Vigilante é assassinado a tiros dentro do hospital de Assú

O Hospital Regional de Assú foi palco, na noite de ontem, de assassinato praticado por bandidos que tiraram a vida do vigilante que se encontrava no plantão desse hospital. Os criminosos estavam em um veículo, um deles desceu e efetuou os disparos contra a vítima.

Júnior Félix Rocha, tinha 46 anos, recebeu vários tiros e teve a arma levada pelo assassino. Chegou a receber os primeiros atendimentos no próprio hospital, mas não resistiu e morreu.

O motivo do crime ainda é desconhecido, mas a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, por conta do roubo da arma e também com a hipótese de execução.