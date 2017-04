Vigilante do IFRN de Apodi é assassinado

A terça-feira, 11, inicia com o registro de mais um assassinato na cidade de Apodi, o segundo nesta semana.

Por volta das 06h15 a Policia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo com o registro de uma vítima fatal. O incidente ocorreu por trás do Muralhas Club, nas proximidades da BR-405.

Uma viatura da Rádio Patrulha foi até o local e constatou a veracidade da informação. A vítima foi identificada como Cabral Neto. O mesmo era vigilante da unidade local do IFRN.

Segundo informações, o crime aconteceu no momento em que a vítima chegava do trabalho. Até o momento não se sabe a motivação do crime. O corpo encontra-se no local para remoção do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep).