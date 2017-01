Vídeos potiguares são selecionados em concurso internacional

Produções audiovisuais da Rede Potiguar de Televisão Educativa e Cultural (RPTV) foram selecionadas no concurso internacional de vídeos promovido pelo IberCultura Viva. Com o tema “Mulheres, Culturas e Comunidades”, o concurso tem o objetivo de selecionar vídeos que provoquem reflexões sobre o papel central das mulheres na organização comunitária e na cultura ibero-americana. Os vídeos deveriam ser inéditos e ter um minuto de duração.

Foram selecionados para a etapa final do concurso 52 produções de 08 países. Dessas produções 31 são brasileiras e pelo menos quatro são potiguares. Esses quatro vídeos foram realizadas pelo Projeto RPTV – Educação, Cultura e Comunicação. As produções audiovisuais da RPTV foram realizadas com a participação de alunos de escolas públicas. Todos os vídeos foram produzidos no município de Nísia Floresta.

Um dos vídeos mostra o trabalho de Dona Graça Ferreira, artesã da cidade que utiliza garrafas pet para confeccionar seu artesanato. O outro vídeo mostra a arte de Dona Fátima, moradora da comunidade de Campo de Santana e domina a técnica da renda de Labirinto. Já os outros dois vídeos mostram o funcionamento de dois espaços do município: O Museu Nísia Floresta e a Estação Papary. Ambos os vídeos são narrados por mulheres que desenvolvem atividades na região.

O IberCultura Viva é um programa de cooperação intergovernamental para o fortalecimento das culturas e das comunidades da região ibero-americana formado pelos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Espanha, México, Paraguai, Peru e Uruguai.

O Projeto RPTV – Educação, Cultura e Comunicação é uma realização da Ong CECOP – Centro de Documentação e Comunicação Popular. O projeto conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN, do Pontão de Cultura e Comunicação, do Museu Nísia Floresta e do Prêmio Itaú Unicef. A Petrobras patrocina essa iniciativa.