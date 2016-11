VÍDEO: Tentativa de assalto a lotérica de Tibau acaba em tiroteio

Uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na cidade de Tibau terminou em tiroteio na manhã desta quinta-feira, 24 de novembro. Três homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, porém, quando um dos criminosos tentou pular a divisória de vidro e retirar o dinheiro do caixa foi baleado por um dos seguranças do local.

Os criminosos atiraram contra o caixa e fugiram sem levar nada. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança da Lotérica.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e realiza buscas na região afim de encontrar os assaltantes.

As unidades de Saúde de Tibau, Mossoró, Icapuí e Cacimba Funda foram alertadas para comunicar a Polícia caso algum homem baleado procure atendimento médico.