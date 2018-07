Vice-governador Fábio Dantas anuncia desistência de candidatura ao Governo

Depois do rompimento com o governador Robinson Faria, o vice-governador Fábio Dantas faz movimento político visando conquistar o cargo de governador do Rio Grande do Norte. Em cerimônia bem concorrida, pediu desligamento do PCdoB e assinou ficha de filiação partidária no PSB, anunciando sua disposição de concorrer ao cargo de governador ou, em uma segunda hipótese, de senador pelo Rio Grande do Norte.

A carta de desistência é assinada por Fábio Dantas e pelo presidente da Federação da Agricultura do RN, José Vieira, que disputaria uma cadeira ao Senado. No texto, a afirmação de que “As visitas que fizemos a 40 municípios potiguares nos deram uma certeza: as pessoas querem mudança. Os norte-rio-grandenses almejam um outro Estado – moderno, eficiente e justo.”

Para Fábio e Vieira, o projeto político que defendem não obteve êxito porque, “Ao que parece, não em grande parte da classe política, que luta para perpetuar as velhas práticas, o tráfico de influência, o uso desmascarado da máquina pública, o “toma lá dá cá”, o cachimbo apagado e a boca torta, a parceira arraigada ao atraso e aos maus costumes.” “Uma vírgula e não um ponto final, pois permaneceremos de mãos dadas em torno dos desejos de mudança e de caminhos modernizantes para o Estado, grande e sofrido.”