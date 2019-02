Vettel domina 1º dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido do primeiro dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1, que começou nesta segunda-feira no circuito da Catalunha, na cidade de Montmeló.

Como já havia feito no primeiro dia de treinos de 2018, Vettel liderou entre os melhores tempos (1min18s161) e, desta vez, também foi o piloto que deu mais voltas no circuito, 169.

A Mercedes, equipe mais vitoriosa dos últimos anos, não teve um bom desempenho ao longo do dia. Enquanto o finlandês Valtteri Bottas fez o sétimo melhor tempo, o inglês Lewis Hamilton foi o nono piloto mais rápido entre os 11 que tiraram os carros da garagem.

O segundo mais veloz foi o espanhol Carlos Sainz, que registrou a melhor estreia da McLaren nos últimos cinco anos, com o tempo de 1min18s558 na melhor das 119 voltas.

A Alfa Romeo, que no ano passado já tinha um acordo técnico e comercial com a Sauber, se apresentou em Montmeló com o finlandês Kimmi Raikkonen, percorreu 114 voltas e fez o quinto melhor tempo.

O dia de testes teve como grande atração as novidades regulamentares em questão aerodinâmica e a nova gama de pneus da Pirelli. Os treinamentos da pré-temporada da Fórmula 1 serão retomados na terça-feira, em Montmeló, e durarão até a próxima quinta-feira.

Tempos do primeiro dia de treinos da pré-temporada:.

.1. Sebastian Vettel (ALE, Ferrari) 1min18s161 (169 voltas).

.2. Carlos Sainz (ESP, McLaren) 1min18s558 (119).

.3. Romain Grosjean (FRA, Haas) 1min19s159 (65).

.4. Marx Verstappen (HOL, Red Bull) 1min19s426 (128).

.5. Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo) 1min19s462 (114).

.6. Daniil Kvyat (RUS, Toro Rosso) 1min19s464 (77).

.7. Sergio Pérez (MEX, Racing Point) 1min19s944 (30).

.8. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) 1min20s127 (69).

.9. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) 1min20s135 (81).

10. Nico Hulkenberg (ALE, Renault) 1min20s980 (65).

11. Daniel Ricciardo (AUS, Renault) 1min20s983 (44).

Agência EFE