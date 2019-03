Vernissage abre programação alusiva ao Mês da Mulher no Memorial da Resistência

A partir desta segunda-feira, 18, às 19h, o Memorial da Resistência será sede do vernissage de fotos de mulheres que se destacam em Mossoró, em vários segmentos, com o tema “Mossoró e suas mulheres”. A atividade abre a programação alusiva ao Mês da Mulher no Memorial da Resistência.

A programação do vernissage é idealizada pelo fotógrafo George Vale, com apoio da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Cultural. “Todos os dias é dia de enaltecer a figura feminina, mas no mês de março, as atividades focam mais nesse público e nós, do Memorial ficamos honrados em receber esse vernissage, que valoriza as mulheres”, disse Luciano Sales, diretor do Memorial da Resistência.

Dentro da programação, que segue até o dia 30, ações em parceria com as Secretarias do Desenvolvimento Social e da Saúde, com palestras, momentos de beleza, atividades de alerta a não violência contra a mulher, apresentações culturais de dança, música, poemas, bazar beneficente, e exposição dos produtos do setor de Geração de Oportunidades.

Portal Prefeitura