Vereadores mirins requerem melhorias em escolas e bairros de Mossoró

Os vereadores do projeto Câmara Mirim apresentaram requerimentos e debateram projetos para Mossoró durante a segunda sessão ordinária do projeto, realizada na manhã dessa quinta-feira (14). A maior parte do projeto solicitava melhoria nas escolas e bairros que os estudantes frequentam, o que mostra a preocupação dos pequenos vereadores com a educação pública e a cidade.

O estudante Aluísio Alves, da Escola Municipal Senador Duarte Filho, solicitou a construção de um refeitório na escola. O estudante David Beckran, da mesma instituição de ensino, pediu a instalação de ventiladores nas salas de aula. Já a estudante Paula Michaely, da Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, relatou a falta de estrutura da escola e pediu uma reforma. “A estrutura não é boa, há rachaduras nas paredes”, disse.

Os estudantes também pediram melhorias para os bairros de Mossoró. Jefferon Rodrigo, da Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, pediu sinalização na Avenida Felipe Camarão, em frente ao Corpo de Bombeiros. “Naquela localidade acontecem muitos acidentes no qual as vítimas, muitas vezes, são estudantes”, disse.

A estudante Maria Luiza Ferreira indicou o serviço de drenagem em ruas no Alto do Sumaré. “Algumas ruas alagam, impedindo do tráfego de carros e pedestres”, explicou.