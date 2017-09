Vereadora Sandra pleiteia Estrada do Cajueiro ao presidente Temer

A vereadora Sandra Rosado (PSB) aproveitou audiência sobre a indústria salineira com o presidente Michel Temer, na quarta-feira, 27, em Brasília (DF), para reforçar o pleito pela construção da Estrada do Cajueiro (BR-437) no Rio Grande do Norte.

A parlamentar entregou ao presidente documento que detalha tecnicamente a viabilidade e a importância da obra. A iniciativa reforçou ação dela no dia anterior, terça-feira, 26, no Ministério dos Transportes, onde reafirmou a necessidade do investimento.

“O asfaltamento dará um impulso importante para o progresso e o desenvolvimento de Mossoró e Oeste Potiguar, porque une duas regiões de grande potencial econômico, a Chapada do Apodi e o Vale do Jaguaribe. Não desistiremos desse pleito”, assegura.

Infraestrutura

A reivindicação é para pavimentar o trecho de aproximadamente de 38 quilômetros da BR-437 no Rio Grande do Norte, que está em péssimas condições. Os demais 42 quilômetros localizados no Ceará já estão devidamente asfaltados.

“Reforçamos o pleito ao presidente Temer, que recebeu de bom grado. Vamos continuar acompanhando o assunto no Governo Federal, pois, como vereadora de Mossoró, tenho o dever de lutar por todas as ações que beneficiem nossa cidade”, diz Sandra.