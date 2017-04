Vereadora Maria das Malhas retoma projeto Calçada Cidadã

A vereadora Maria Das Malhas utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Mossoró (CMM) na manhã desta terça-feira, 11, para falar sobre o Calçada Cidadã, projeto de sua autoria. Iniciado na última legislatura de Maria das Malhas, entre os anos de 2008 a 2012, o projeto tem como objetivo promover o diálogo entre o cidadão e a Câmara Municipal de Mossoró.

O projeto deve ser retomado no bairro Alameda dos Cajueiros, no Planalto 13 de Maio. Na ocasião, a vereadora, juntamente da sua assessoria, mostrará todo o trabalho realizado no bairro e os procedimentos que são feitos para que as indicações, requerimentos, projetos de leis e demais ações sejam protocoladas e efetivamente concretizadas pelo Executivo.

Também será aberto espaço para os populares discorrerem sobre os problemas e ações necessárias para o seu bairro. Por fim, será entregue aos presentes documentação que atesta o trabalho feito pelo parlamentar. Este trabalho tem como objetivo dar maior participação do cidadão na política, cobrando e fiscalizando, juntamente com o vereador, melhorias para o seu município.