Vereador reforça convite para mobilização pela Uern

O vereador Professor Francisco Carlos (PP) reforçou convite para mobilização da Frente Popular e Parlamentar em Defesa da Uern, que realizará encontros regionais em Mossoró, quinta-feira (21), às 8h, no miniauditório do Departamento de Comunicação (Decom), no Campus Central, e em Assu, sexta-feira (22), às 16h, no auditório do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão.

“Essas reuniões serão realizadas em outros municípios que possuem campi avançados da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e faz parte do cronograma de atividades da frente para 2018, que é um ano estratégico para elevar o debate sobre ensino superior gratuito e de qualidade, oferecido pelo Estado”, diz o parlamentar, coordenador da Frente em Defesa da Uern.

Francisco Carlos lembra que o Ceará mantém três universidades estaduais; a Bahia, cinco; Paraná, sete e São Paulo, três, entre outros Estados, e o Rio Grande do Norte precisa priorizar a qualidade e o fortalecimento da única instituição de ensino superior que mantém, “porque ensino superior gratuito contribui para o desenvolvimento do Estado e beneficia pessoas carentes”.

O vereador acrescenta que, entre outras atividades do cronograma da Frente para 2018, está sabatina com candidatos ao Governo do Estado sobre suas propostas para a universidade, no momento oportuno, e divulgação de postulantes nas eleições de 2018 comprometidos com a instituição, através da campanha “Voto em quem defende a Uern”.

“A honestidade, a ética e lisura com a coisa pública são atributos fundamentais para um candidato a cargo eletivo, mas o diferencial para nós será a demonstração concreta de compromisso com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e é essa condição que vamos considerar nessa campanha”, conclui Francisco Carlos.