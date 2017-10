Vereador propõe criação do Dia do Rio Mossoró

Com objetivo de estimular a preservação do Rio Mossoró, importante aquífero que atravessa a cidade, o vereador João Gentil (PV) apresentou um projeto de lei para a criação do Dia Municipal do Rio Mossoró. O vereador explicou a importância do projeto, durante a sessão dessa terça-feira, 10.

A criação do Dia Municipal do Rio Mossoró destaca a importância do rio para a cidade e estimula projetos de preservação e despoluição. “Pensando na coletividade, apresentamos esse projeto que gerou interesse de estudiosos, professores da rede pública estadual e municipal, geógrafos, historiadores e universitários devido a importância do tema. O Dia do Rio Mossoró é somente um pontapé inicial para buscarmos a preservação e restauração deste rio.”, explicou João Gentil.

O vereador Francisco Carlos parabenizou a iniciativa do projeto de lei e destacou, ainda, a possibilidade de tombamento do rio. “Parece um tema sem importância, mas tem enorme importância para a saúde da nossa população e para o meio ambiente. Um grupo de estudiosos está analisando o tombamento do rio, o que poderá trazer recursos federais que serão utilizados para a despoluição. ”, destacou Francisco Carlos.