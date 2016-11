Vereador propõe criação de frente popular em defesa da UERN

O vereador Francisco Carlos (PP) ingressou na última terça-feira, 1º de novembro, com requerimento para criação de uma Frente Popular em defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). O movimento será lançado no próximo dia 17, às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Mossoró (CMM) e deverá reunir diversos segmentos sociais e políticos para defender a instituição de ensino.

A proposta surgiu após o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ/RN), desembargador Cláudio Santos, sugerir a privatização da Uern como alternativa à crise econômica do Estado.

“Foi com um misto de assombro e preocupação que recebi essa notícia, que deixou perplexa a comunidade acadêmica e todos que reconhecem a importância da educação para o desenvolvimento humano. Precisamos nos unir em uma frente popular para defender a Uern e o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou o vereador.

Francisco Carlos destaca que o Rio Grande do Norte pode e tem obrigação política, econômica e social de manter a única universidade estadual em funcionamento. Ele citou como exemplos 22 estados brasileiros que mantêm ao menos uma universidade estadual. Ao todo, são 41 universidades estaduais no país, com aproximadamente 700 mil alunos.

“Por que o RN não pode manter sua única universidade? Educação não é, nunca foi e nunca será um problema a ser resolvido. Educação é solução. É preciso evitar que as finanças estaduais sejam repartidas, mesmo que de forma legal, entre setores do capital, da burocracia e de segmentos sociais potiguares, sem o correspondente produto econômico e social de benefício coletivo”, defende.