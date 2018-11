Venezuelanos recebem certificados de curso de qualificação profissional em Manaus

Cerca de 100 venezuelanos solicitantes de refúgio que vivem em Manaus (AM) certificados de conclusão dos cursos de qualificação profissional oferecidos pelo projeto Oportunizar.

A cerimônia de formatura aconteceu no Palacete Provincial, no centro da cidade. O objetivo do projeto é aumentar as chances de acesso dos venezuelanos solicitantes de refúgio a empregos e renda, por meio da oferta de cursos de qualificação e oficinas voltadas para desenvolvimento profissional.

A expectativa dos organizadores do Oportunizar é de que todos os formandos tenham a oportunidade de um novo recomeço em Manaus.

“Concluímos uma etapa e já iniciamos outra. Agora, atuamos no cadastro de empresas que possam absorver, o mais breve possível, o maior número desses formandos. Estamos muito esperançosos e felizes em ajudar o recomeço das vidas dessas pessoas. Vamos acompanhá-las até que estejam empregadas”, disse a diretora do CENTEC, Eliana Pinheiro.

A coordenadora pedagógica do projeto Oportunizar, Nathália Flores, acrescentou que o projeto, além da parte educativa, tem uma vertente social, área que o CENTEC quer e vai fortalecer daqui para frente. Nathália frisou que, neste momento, os esforços serão concentrados na rede de empregabilidade dos recém-formados e dos futuros participantes.

A presença da população venezuelana no Manaus tem aumentado nos últimos anos, como reflexo do fluxo de venezuelanos que deixam seu país devido aos desafios políticos, socioeconômicos e de direitos humanos. Mais de 8,8 mil solicitações de refúgio foram feitas por venezuelanos na cidade desde 2017 até agosto deste ano.

Em Manaus, abrigos administrados por organizações da sociedade civil têm acolhido famílias venezuelanas no âmbito da estratégia de interiorização conduzida pelo governo federal. Os abrigos são apoiados por ACNUR e parceiros locais. Cerca de 600 pessoas estão acolhidas em abrigos da cidade, sendo que pelo menos 180 chegaram à cidade por meio da estratégia de interiorização.