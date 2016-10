Vendedores de flores e coroas lotam Praça do Mercado para vendas do Dia de Finados

Com a proximidade do feriado de Dia de Finados, a Praça do Mercado, no Centro da cidade, que se transformou em uma espécie de extensão do Mercado Municipal, está repleta das tradicionais coras e jarros de flores. Mais que em anos anteriores, a venda informal em espaços públicos tem sido impulsionada pelo desemprego causado pela crise econômica em que o Brasil se encontra.

“Uma prima já vendia flores e coroas para o Dia de Finados e como este ano eu estou sem emprego resolvi vender junto com ela. Nós mesmas fazemos as coroas e arranjos em casa. Essa semana a procura aumentou, comparado ao começo do mês. Devemos vender mais mesmo na segunda e até na terça-feira, muita gente deixa para comprar na última hora”, disse a vendedora Cristiana Maria de Oliveira.

De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada este ano, a proporção de pessoas que trabalham por conta própria aumentou de 17,9%, em janeiro de 2013, para 19,8% em novembro do ano passado. Na avaliação do economista e pesquisador do Ipea Miguel Foguel, o aumento do trabalho por conta própria está relacionado à crise econômica e à consequente redução dos empregos formais.

Alterações no trânsito para Dia de Finados

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) definiu que a Rua Melo Franco, entre a Avenida João da Escóssia e Avenida Augusto Severo, será interditada na próxima terça-feira, 1º de novembro, a partir das 7h, para instalação das barracas nas imediações do Cemitério São Sebastião, na região central da cidade.

Na quarta-feira, 02 de novembro, Dia de Finados, será a vez do bloqueio aos trechos que compreendem a Rua Melo Franco com a Avenida João da Escóssia e a Rua Melo Franco com a Rua Duodécimo Rosado. Também será interditado o trecho da Avenida Augusto Severo com a Rua Juvenal Lamartine.

O Dia de Finados contará com suporte da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Militar e fiscalizadores urbanísticos e ambientais no entorno dos cemitérios para que as atividades do feriado transcorram dentro da ordem e da tranquilidade.