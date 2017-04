Venda de imóveis em site cresce 36% no Rio Grande do Norte

A venda de imóveis pelo site OLX no Rio Grande do Norte no primeiro trimestre de 2017 teve um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com 6.853 imóveis comercializados no período, o Estado obteve o segundo maior crescimento registrado no País.

O Estado com maior aumento nas vendas de imóveis no período foi a Paraíba, com alta de 91%. Distrito Federal, Piauí e Rio de Janeiro também apresentaram crescimento de 21%, 14% e 12%, respectivamente. Em número de vendas, o Rio de Janeiro obteve o melhor resultado no país, com 41.712 imóveis vendidos no período.

A OLX estimula uma cultura de consumo conectando pessoas para que elas possam comprar e vender de forma fácil e rápida.

Maior representante da Economia Compartilhada no país, o site é líder no mercado de compra e venda online no Brasil. Com meio milhão de anúncios todos os dias e uma média de 2 milhões de vendas por mês – cerca de 50 por minuto –, a OLX é uma das empresas de tecnologia que mais crescem no Brasil.

Presente no país desde 2010, hoje a OLX conta com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e tem um time de aproximadamente 500 profissionais. Em 2015, lançou o Skina, aplicativo de compra e venda onde é possível realizar compras pelo cartão de crédito e recebê-las em casa.

Dois anos depois, em 2017, a empresa lançou o Storia Imóveis, plataforma focada no público profissional, com imóveis de médio e alto padrão. A OLX é fruto de uma parceria entre os dois maiores grupos de mídia e investimento em marketplaces do mundo: o sul-africano Naspers e o grupo norueguês Schibsted.