VELHOS PROFESSORES EM TEMPOS PASSADOS – Wilson Bezerra

Como gosto do passado, tudo, ou quase tudo, nele me apetece, portanto, peguei a dica do saudoso Damião Sabino e coloquei com todo afinco priorizando alguns mestre passados. Aproveitando a lembrança e o apontamento de Raibrito, escolhi o Professor Mirandinha, formado em Odontologia, ensinava Geografia, por sinal, não foi só Professor do Colégio Estadual, mais da Universidade. Por ser qualificado, lecionou a disciplina Geografia não só nos cursos específicos, sempre merecedor não só do respeito, mas da admiração de todos, alunos e não alunos que o conheceram.

Novo olhar na expressiva documentação histórica do Raibrito, surgiram as figuras de três professoras de desenho, quando constava esta disciplina da grade curricular, as professoras Auri Dias, ensinando na Escola Técnica de Comércio União Caixeiral, a professora Rita Frota e Maria Francisca, todas da cadeira de Desenho. Esta última do antigo Colégio Estadual, pessoas qualificadamente idôneas e eficientes no exercício do magistério, que muito contribuíram para o engrandecimento da educação.

No prosseguimento averiguador de fatos encontramos conhecimento não só contribuindo para o engrandecimento do ensino, como para o efetivo sucesso de muitos vestibulandos à Universidade. Muitos que estudaram no Colégio Estadual com o professor Pedro Matias da Silva chegaram a ter sucesso logo no primeiro vestibular à Universidade

Na mesma linhagem de recordações sobre velhos professores, nos lembramos de José Augusto Rodrigues, professora Maria de Lourdes Fernandes, especialmente na Escola Normal de Mossoró, quando funcionava no Prédio do Centro Educacional Jerônimo Rosado, Colégio Estadual, além de outros nomes abalizados como os professores Joaquim Solon de Moura, na matemática, que atemorizava a todos, especialmente quem não gostava dessa matéria, e a professora Sergina Leão de Moura com sua Geografia persistente na conceituação dos Velhos Continentes.

Os professores que antes eram considerados um obstáculo ao sucesso de muitos, hoje, com certeza, estes os consideram de relevante importância ao lance profissional que atingiram. E todos eles são agradecidos pelo temor que passaram.