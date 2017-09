Veja lista dos filmes brasileiros que irão tentar uma vaga no Oscar 2018

O Ministério da Cultura divulgou nesta segunda-feira, 04 de setembro, os 23 filmes brasileiros que irão disputar uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira na 90ª edição do Oscar, em março de 2018.

O número de inscritos supera os do ano passado, quando 16 longas se inscreveram. Pela primeira vez, as inscrições dos filmes foram feitas online.

O anúncio do indicado será no dia 15 de setembro na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Uma comissão, indicada pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), escolherá o filme que irá concorrer a uma vaga no Oscar.

Veja a lista dos inscritos:

– A Família Dionti

Direção: Alan Minas

– A Glória e a Graça

Direção: Flávio Ramos Tambellini

– Bingo – O rei das Manhãs

Direção:Daniel Rezende

– Café – Um dedo de prosa

Direção: Maurício Squarisi

– Cidades Fantasmas

Direção:Tyrell Spencer

– Como Nossos Pais

Direção:Laís Bodanzky

– Corpo Elétrico

Direção: Marcelo Caetano

– Divinas Divas

Direção: Leandra Leal

– Elis

Direção: Hugo Prata

– Era O Hotel Cambridge

Direção: Eliane Caffé

– Fala Comigo

Direção:Felipe Sholl

– Gabriel e a Montanha

Direção: Fellipe Barbosa

– História antes da história

Direção: Wilson Lazaretti

– Joaquim

Direção: Marcelo Gomes

– João, o Maestro

Direção: Mauro Lima

– La Vingança

Direção: Fernando Fraiha e Jiddu Pinheiro

– Malasartes e o Duelo com a Morte

Direção: Paulo Morelli

– O Filme da Minha Vida

Direção: Selton Mello

– Polícia Federal – A Lei é para todos

Direção: Marcelo Antunez

– Por Trás do Céu

Direção: Caio Sóh

– Quem é Primavera das Neves

Direção: Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado

– Real – O plano por trás da história

Direção: Rodrigo Bittencourt

– Vazante

Direção: Daniela Thomas

Agência Brasil.