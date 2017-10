Veículo roubado em Pernambuco é recuperado em Caicó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da noite de quarta-feira, 12, Em Caicó uma caminhonete Fiat Strada roubada em 2014 em Camaragibe, região metropolitana de Recife/PE. O veículo estava adulterado e tinha placas clonadas de outra caminhonete do mesmo município do original. O motorista foi preso.

Os PRFs descobriram que se tratava de um veículo roubado quando abordaram o motorista na BR-427 e desconfiaram de alguns sinais no chassi do carro. Ao realizar verificação mais detalhada, foi confirmado que se tratava de um carro adulterado.

O motorista, um homem de 22 anos, morador na zona rural de Itabaiana/PB, informou que adquiriu o carro naquelas condições, desconhecendo o crime apurado. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Caicó, onde foi registrada a ocorrência de receptação.

Assessoria de Comunicação Social da PRF no RN.