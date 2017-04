Acidente ocorreu na praia do Rosado em Porto do Mangue no fim da manhã deste sábado

Veículo capota em praia e deixa pelo menos dois mortos Um acidente registrado no fim da manhã deste sábado deixou pelo menos dois mortos na Praia do rosado em Porto do Mangue. Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo fazia a prática de direção perigosa na faixa de areia da praia quando perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Duas pessoas, não identificadas até o início da tarde deste sábado vieram a óbito no local. Uma delas foi arremessada na faixa de areia. Uma terceira pessoa socorrida pelo SAMU e leva até Mossoró para atendimento médico. Segundo informações, as vítimas são da capital do Estado. acidente Porto do Mangue praia do rosado