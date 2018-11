Vasco vence São Paulo e afasta fantasma do rebaixamento

Se você acha que só a briga pelo título é emocionante no Brasileirão, está muito enganado. Quatro jogos fecharam a 36ª rodada nesta quinta e provaram que a luta contra o rebaixamento está de tirar o folego.

Em São Januário, o Vasco deu um passo importante para afastar o fantasma da série B, após derrotar o São Paulo por dois a zero. Andrey abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa. No fim da partida, Yago Pikachu ampliou para os donos da casa. Final, Vasco dois, São Paulo zero. Os três pontos conquistados deixaram o Gigante da Colina na 14ª posição, enquanto o São Paulo permanece em quinto.

Quem também venceu foi o Ceará, que bateu o já rebaixado, Paraná, por um a zero. No fim da partida, muita polemica. Jogadores do time paranaense pediram pênalti depois de um suposto toque de mão dentro da área do Vozão. A arbitragem não marcou nada. O Ceará está na 15ª posição, cinco pontos fora da zona da degola.

Em Santa Catarina, a Chapecoense derrotou o Sport por dois a um. O resultado tirou a Chape das quatro últimas posições e colocou o time pernambucano na 16ª posição. Completando a noite de jogos, o Bahia ganhou do Fluminense na Arena Fonte Nova por dois a zero.