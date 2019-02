Vasco vence a Guanabara e torcedores deixam Maracanã com tranquilidade

Após o tumulto da tarde de hoje (17), torcedores deixaram o Estádio do Maracanã com tranquilidade na noite de hoje (17), após vitória do Vasco na final da Taça Guanabara. O placar foi de 1 a 0 sobre o Fluminense.

Marcado por liminares de lado a lado, e que acabou levando a Justiça a determinar que a partida fosse realizada com os portões fechados, a final foi marcada pelo confronto entre torcedores vascaínos e a Polícia Militar.

Houve corre-corre, muita confusão, bombas de gás lacrimogênio e tiros de borracha, que acabaram por levar o Juizado Especial do Torcedor a determinar que os portões fossem abertos, o que ocorreu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo.

Na confusão, pelo menos duas pessoas 29 pessoas tiveram atendimento médico, duas das quais foram transferidas para o Hospital Souza Aguiar – uma com o ombro deslocado e outro com um tiro de borracha na perna.

Cerca de 400 homens da Polícia Militar estiveram envolvidos no policiamento do estádio, que contou com policiais do Batalhão de Policiamento Especializado em Estádios, do Batalhão de Cães, de Choque e de batalhões das imediações do estádio, localizado na zona norte da cidade.

Agência Brasil