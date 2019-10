Vasco vai para Florianópolis em busca de pontos perdidos

Meia colombiano Fred Guarín treina pela primeira vez

“Nós pretendemos ir lá e ganhar o jogo. Temos uma sequência importante fora de casa e a ideia é mantê-la”, afirmou o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez, que também lembrou que os vascaínos recentemente venceram o Atlético Mineiro de virada em jogo disputado em Belo Horizonte.

O jogador recordou ainda que, no primeiro turno, Vasco e Avaí empataram em 1 a 1 no Rio de Janeiro, quando Luxemburgo ainda não comandava o Gigante da Colina.

O colombiano Henríquez também analisou o baixo aproveitamento do ataque do Vasco e os muitos pênaltis perdidos pelo time no Brasileirão (4 em 9 cobranças): “O professor Luxemburgo passa para a gente não pensar em VAR, em pênaltis. É claro que eles ajudam, mas temos que tentar vencer a partida durante o jogo corrido”.

Outra novidade neste último treino do Vasco foi a presença do meia colombiano Fred Guarín. O volante participou do coletivo, mas ainda não tem previsão para estrear com a camisa do Vasco. “Estou tentando fazer a adaptação mais rápida possível para ele. O tempo é curto e precisamos muito da ajuda dele nessa reta final”, concluiu Henríquez.