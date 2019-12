Vasco ultrapassa o Internacional no ranking de sócios-torcedores

O Vasco nem precisou entrar em campo neste fim de semana para a torcida comemorar. A adesão em massa ao programa de sócio-torcedor e a renovação de contrato de Talles Magno foram suficientes para o vascaíno se encher de orgulho e ter esperança de momentos melhores a partir de 2020.

Logo no início da manhã desta segunda-feira (02), o clube já havia ultrapassado a marca de 126 mil sócios, tomando a segunda colocação do Internacional no ranking de sócios do Brasil. A expectativa é de um aumento significativo de associados, já que o desconto de 50% para novos sócios permanece até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que antes da promoção, o Vasco contava com cerca de 33 mil sócios.

De acordo com o presidente Alexandre Campello, a nova receita será utilizada para o pagamento dos salários de funcionários e jogadores.

O clube já planeja o ano de 2020 e uma das prioridades era a renovação de contrato de Talles Magno. O atacante de 17 anos foi a revelação do Vasco no Campeonato Brasileiro e a torcida cruz-maltina temia perdê-lo para equipes europeias por um valor muito baixo. O contrato anterior de Talles tinha fim em 2021. O novo vínculo vai até dezembro de 2022, com aumento salarial e uma nova multa estimada em cerca de R$ 200 milhões para quem quiser contratar o jogador antes do fim do novo acordo.

Talles não escondeu a alegria com a renovação do contrato.

“Feliz demais por esse momento, o mais importante na minha vida. Felicidade enorme pelo carinho que estou recebendo dos torcedores. Que eles possam pedir mais contratos, que possam continuar me apoiando porque dentro de campo vou dar o meu melhor por eles, pela minha família e pelos meus companheiros”.

Talles Magno ainda se recupera de uma lesão no bíceps femural da coxa direita e não vai atuar mais em 2019. O atacante terá que acompanhar de fora a partida da noite desta segunda-feira (2), contra o desesperado Cruzeiro, em São Januário, a partir das 20h. Uma vitória deixa o time cruz-maltino muito perto de garantir uma vaga na Sul-Americana de 2020. O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com Raul, suspenso, e Marcos Júnior, poupado. Por outro lado, Rossi retorna à equipe. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Fellipe Bastos (Felipe Ferreira) e Guarín. Bruno César (Ribamar), Rossi e Marrony.

Agência Brasil