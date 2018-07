Vasco surpreende e vence Grêmio pelo Brasileirão

Surpresa em São Januário. Apesar de jogar em casa, o Vasco não era o favorito no duelo contra o Grêmio, mas o Gigante da Colina fez valer o mando de campo e mostrou força e dedicação. Andrés Ríos marcou logo aos dois minutos, mas aos 31 o jogo ficou complicado. O lateral cruzmaltino Henrique tomou o segundo amarelo após falta em Luan e foi para o chuveiro mais cedo. Daí em diante, o Grêmio se lançou o ataque, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. No fim, vitória vascaína no sufoco e alívio para os torcedores.

Atropelo no clássico baiano. Bahia e Vitória jogaram na Arena Fonte nova e o Tricolor de Aço deu um verdadeiro chocolate no rival. Quatro a um para o Bahia, que ganha um fôlego na briga contra o rebaixamento e espanta a crise que rondava o clube.

Visita ingrata na Ilha do Retiro. O Sport encarou o Fluminense em casa, mas acabou derrotado. Gabriel marcou para o time da casa, mas o Tricolor contou com a estrela do jovem atacante Pedro, que fez duas vezes e garantiu a vitória do Fluzão por dois a um.

De virada, o Cruzeiro bateu o Atlético Paranaense pelo mesmo placar e chegou à terceira colocação na tabela. No Durival de Britto, o Paraná derrotou o América Mineiro por um a zero. Em Santa Catarina, Chapecoense e Santos não saíram do zero a zero. No sábado, o líder venceu mais uma. Em apenas sete minutos, o Flamengo resolveu a vida contra o Botafogo. Matheus Sávio e Lucas Paquetá marcaram logo no início da partida e garantiram a vitória do Mengão, que permanece na liderança com 30 pontos. Quem está na cola do Rubro-Negro é o São Paulo, que derrotou o Corinthians com autoridade por três a um no Morumbi. Destaque para os dois gols do lateral tricolor Reinaldo. A partida também marcou a despedida de Rodriguinho, que deixou o Timão para jogar no futebol do Egito.